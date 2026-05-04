ବିଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା LPG; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ ରହିଛି ଦର
LPG Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଦେଶରେ ଏଲପିଜିର ଦାମ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ଏଲପିଜି ଦର ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ।
କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା LPG?
ଆଲଜେରିଆ, ଆଙ୍ଗୋଲା, କତାର, କୁଏତ ଏବଂ କାଜାକସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଲଜେରିଆରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୭ ରୁ ୯ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି କାଜାକସ୍ତାନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୮ ରୁ ୨୨ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗୁଁ କମ୍ ରହୁଛି ଦର
ଶସ୍ତା ଏଲପିଜି ମିଳିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଲବ୍ଧତା। ଆଲଜେରିଆ ଏବଂ କତାର ଭଳି ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଲପିଜି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିପିଂ, ବୀମା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯାଏ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ସବସିଡି
ଅନେକ ଦେଶରେ ସରକାର ଜାଳେଣି ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଦେଶ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବାସ୍ତବରେ, ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସବସିଡି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥାଏ।
ବଜାର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ
ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ ଜାଳେଣି ଦର ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ, ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କୁଏତ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶରେ ସରକାର ନିଜେ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ବାହାର ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନାହିଁ।
ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନର ଫାଇଦା
ଆଙ୍ଗୋଲା ଏବଂ କାଜାକସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ନିଜ ଦେଶରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଯୋଗାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ LPG ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି?
ବ୍ରିଟେନ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ୩୦୦୦ ରୁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ (Tax), ଖୁବ୍ କମ୍ ସବସିଡି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା।