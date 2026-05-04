କାହିଁକି ବିବାହ କରିନଥିଲେ ମମତା, ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୫ ବର୍ଷର ବଙ୍ଗର ସରକାରଙ୍କ ଭିତିରି କଥା
Mamata Banerjee: ହୁଏତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ, ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତିରେ “ଦିଦି” ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିବାହ କରିନାହାଁନ୍ତି । ବଙ୍ଗଳା ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତିନି ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଟିଏମସି ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ, ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପଦରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ବିବାହ ନକରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସର୍ବଦା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ କରିବା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ବାହା ହୋଇନଥିଲେ ମମତା
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନସେବା ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ନିରନ୍ତର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ କଠୋର ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜାନୁଆରୀ ୫, ୧୯୫୫ରେ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କୋଲକାତାରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଇସଲାମିକ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ, ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
କ୍ଷୀର ଡିପୋରେ କାମ କରିଥିଲେ
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ବହୁ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ କ୍ଷୀର ଡିପୋରେ କାମ କରିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଦର୍ଶଗତ ମତଭେଦ ପରେ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଟିଏମସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ ଉଭୟରେ ଲଗାତାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଧଳା ସୂତା ଶାଢ଼ି ଏବଂ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବେ ବି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କୋଲକାତାର ହରିଶ ଚାଟାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ପୈତୃକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି।
୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ଶପଥପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଦରମା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳୁଥିବା ରୟାଲ୍ଟି । ଯାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ କରନ୍ତି।