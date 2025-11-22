ଯଦି ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରଙ୍ଗ କଳା କାହିଁକି? ୯୯% ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର
ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବୈବାହିକ ସୁଖର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତୀକରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସୂତା କଳା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦେବୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ଯିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ।
ବିବାହରେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଓଢ଼ଣୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବିବାହ ଏବଂ ସୁହାଗ ପ୍ରତୀକ ଏହି ରଙ୍ଗରେ ଥାଏ।
ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କଳା କାହିଁକି: ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, କଳାକୁ ଖରାପ ନଜର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ତାବିଜ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କଳା ରଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରର ସୂତା କିମ୍ବା ମାଳିକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଖରାପ ନଜର କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ।
ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କେବଳ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ, ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କଳା ମାଳି ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
କଳା ରଙ୍ଗ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ: ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କଳା ସବୁଠାରୁ ଶୋଷକ ରଙ୍ଗ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ, ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷିତ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କଳା ସୂତା ଏବଂ କଳା ମାଳି ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଳା ମାଳି ସହିତ ଏକ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚର୍ମ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହି ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଳା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କଳା ମାଳି ପ୍ରାୟ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମାନ। ଏହି କଳା ମାଳି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା, ଏକତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
