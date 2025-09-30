କାହିଁକି ରେଳ ଷ୍ଟେଶନ ପାଖରେ ନ ଥାଏ ଔଷଧ ଦୋକାନ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ମୂଳ କାରଣ

ଔଷଧକୁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ, ରେଳପଥ କେବଳ ପରିବହନ, ଗମନାଗମନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ମାଧ୍ୟମ । ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଚା, କଫି, ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ବୋତଲ, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି କୌଣସି ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଠେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର

ପ୍ରକୃତରେ, ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରି ସରଳ ନୁହେଁ। କଠୋର ଆଇନଗତ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି। ଔଷଧକୁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସଂଶା , କହିଲେ…

Train Ticket: ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ…

ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ନକଲି ଔଷଧ ଏବଂ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।

ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଲାଭ। ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା। ତେଣୁ, ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ କିଣନ୍ତି

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଚଳାଇବା ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷତିକାରକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ।

ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୋଠରୀ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିକଟତମ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ। ରେଳ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ବଜାୟ ରଖିବା। ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଡି ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସଂଶା , କହିଲେ…

Train Ticket: ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ…

Trump Tariff: ଫାର୍ମା ପରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ…

IIT ମାଡ୍ରାସ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନୋମ୍…

1 of 15,260