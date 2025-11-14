କିଛି ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ନାଲି ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ସବୁଜ; ଏହାପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା କଣ ?

କାହିଁକି ଔଷଧରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭି୍ନ୍ନ ରଙ୍ଗ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଔଷଧ ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ହେବା ପଛରେ ଏକ ବଡ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ଔଷଧ ଗୁଡିକ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର…

ଔଷଧ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରିକି ଲାଲ, ସବୁଜ, ନୀଳ, ହଳଦିଆ, ଏପରିକି କଳା। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କାରଣ କେବଳ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ନୁହେଁ; ଏଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯିବା ପଛରେ ଅନ୍ଯ କିଛି କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧର ନାମ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।

ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ କେଉଁଟି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥାତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଖିଆ ଯାଉଥିବା ଔଷଧକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏହା ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ।

ରଙ୍ଗ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସାଇକୋଲୋଜି: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ବାଛନ୍ତି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ନିଦ୍ରା ବଟିକା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା-ବିରୋଧୀ ଔଷଧ ନୀଳ ରଙ୍ଗର।

ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ହର୍ବାଲ ଔଷଧୀୟଗୁଡିକର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କରାଯାଇଥାଏ।

ଏହା ସହିତ, ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ବାଦାମୀ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବଟିକାରେ ଲୁହା କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଔଷଧର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତିକ୍ତତାକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ।

