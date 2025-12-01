କାହିଁକି ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳୁନି ସ୍ଥାନ? ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଖୁବ ବର୍ଷିଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର

ଏବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳୁନି ସ୍ଥାନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଲଗାତାର ଅଣଦେଖା କରିଆସିଛି। ଶାମି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଏବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛ, ତେବେ ତୁମେ ଶାମିଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖେଳାଉନାହଁ, ଯିଏ ଫ୍ଲାଟ ପିଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ?

ରବିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରମାନେ ରାଞ୍ଚିର ସମତଳ ପିଚ୍‌ରେ ଥିଲେ।

ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ବେଳକୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସମତଳ ପିଚ୍ ଏବଂ କାକର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ କୈଫ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶାମି ଏହି ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଶାମି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନଅଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଶାମି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ବୈଧ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପିଚ୍ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏପରି ପିଚ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଅଛି।

କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବୁମରାହ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦଳର ଯୁବ ପେସରମାନେ ଶାମିଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପାଖରେ ଚାପରେ କିପରି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା କହିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଭାରତ ଏହାକୁ ମିସ୍ କରିବ।”

ଶାମି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି (SMAT)ରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

