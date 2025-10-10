ନେପାଳ ପରେ ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ଜଳୁଛି ପ୍ରତିବାଦ ନିଆଁ, GenZ 212 କଣ, FIFA ସହ କଣ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଜାଣନ୍ତୁ
ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ Gen Z ବିପ୍ଳବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନାମ ସହିତ ୨୧୨ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି... ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମରକ୍କୋର ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଷଷ୍ଠ ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ଯୁବପିଢ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୩୦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରି ମରକ୍କୋର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳରେ ଜେନେରାଲ ଜେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ, ମରକ୍କୋର ବହୁ ସହରରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବପିଢ଼ି ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ଡିସକର୍ଡ ଭଳି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ୨୦୧୧ ମସିହା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମରକ୍କୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ନେତା କିମ୍ବା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ। ଏହା GenZ ୨୧୨ ଏବଂ Moroccos Youth Voice ନାମକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ TikTok, Instagram, Discord ଏବଂ Facebook ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଯୁବପିଢ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିଜ୍ ଆଖାନୌଚ୍ ଙ୍କ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା, ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ଆମେ, ମରକ୍କୋର ଯୁବପିଢ଼ି, ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ।” ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଆଜିର ଭାଷଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ।