ହଠାତ୍ ଟିମରୁ କାହିଁକି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଗଲା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ରେ ଲଗାତାର ପରାଜୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିନା ଖେଳିବ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ତଥାପି, ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଫିଟ୍ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଦଳକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆଉଟ୍ ହେଲେ: ମୁମ୍ବାଇ, ନିଜ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଗାତାର ଚାରି ପରାଜୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାହାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଟିମ ତରଫରୁ ଟସ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ଏହି ଆଶଙ୍କା ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା।
କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦିଆଗଲା: ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସିଜିନରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଥର ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ ଫେରିଲେ: କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ରିଟାୟାର ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ରୋହିତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ, କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବା ପରେ, ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ କେବଳ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ।