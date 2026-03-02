ରକେଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍; ବାସ ଏହି ସେଟିଙ୍ଗ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍, 1 ମିନିଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ୍

By Seema Mohapatra

5G Internet: ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଫୁଲ ସିଗନାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସରଳ ଟ୍ରିକ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ରକେଟ୍ ସ୍ପିଡରେ 5G ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏପରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 5G ସିଗନାଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5G ସିଗନାଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସରଳ ଟ୍ରିକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।

ଆପଣଙ୍କର VPN ଆପ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ VPN ଆପ୍ ଚାଲୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ VPN ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ VPN ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ 5G ସ୍ପିଡ୍ ପାଇବ।

ପସନ୍ଦିତ ନେଟୱାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ନେଟୱାର୍କକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ, ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପସନ୍ଦିତ ନେଟୱାର୍କ ସେଟିଂସରେ 5G/4G/3G/2G ମୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସିଗନାଲକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବ।

ନେଟୱାର୍କ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ 5G ସିଗନାଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଲୋ  ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ନେଟୱାର୍କକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସରେ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ପ୍ରାୟ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ନେଟୱାର୍କକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବ।

ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ 5G ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। 5G ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟା ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଗନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।

ଯଦି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ 5G ସିଗନାଲ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପାଉନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସମୟରେ, ଫିଜିକାଲ୍ ସିମ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

