ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଦିନେ ଯିଏ ବସାଇ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ
ନେପାଳରେ ସରକାରୀ ବିଫଳତା ଓ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ।
ନେପାଳ : ପଦାଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା, ଯିଏ ‘ବାଲେନ ଶାହା’ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଏବେ ସେହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ କାଠମାଣ୍ଡୁର ସିଂହଦରବାର ସଚିବାଳୟ ବାହାରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଭିନ୍ନମତକୁ ଦବାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶାହାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ।
ବାଲେନ ଶାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ଯୁବ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ନେପାଳ ସଂସଦରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର, ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୧୦୦ ଦିନିଆ ଏଜେଣ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ୧୦୦ ଦିନ ପରେ ଯୁବ ସମର୍ଥକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହିଁ।
କାଠମାଣ୍ଡୁର ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଭିଯାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨,୬୦୦ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସହରୀ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ନଥିଲା।
ଏହାଛଡ଼ା, କୀର୍ତ୍ତିପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଏବଂ କୋଶୀ ପ୍ରଦେଶରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଗଣେଶ ନେପାଳୀ ନାମକ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ରାଇଡ୍-ହେଲିଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କଥିତ ଭାବେ ପାର୍କିଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପୋଲିସ ସହ ବିବାଦ ପରେ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ସିଟି ପ୍ରଶାସନ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ, ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ନଅ-ଦଫା ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ବାଲେନ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।