ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଲି କନ୍ୟା କେଉଁଠି ପାଳିବା ଉଚିତ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପୁରାଣ
ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଲି କନ୍ୟା କେଉଁଠି ପାଳିବା ଉଚିତ୍
Bride First Holi: ଭାରତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସର। ବିବାହ ପରେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ହୋଲି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ରୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ନବବଧୂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି? ଏହା କେଉଁ ପରମ୍ପରାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ କାରଣ ଅଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କ’ଣ କହେ?
ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଲିରେ ଏକ ନବବଧୂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହୋଲିକା ଦହନ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ହୋଲିକା ଦହନକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ହୋଲିକାଙ୍କ ଚିତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ, ହୋଲିକାଙ୍କୁ ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିବାହକୁ ଏକ ଶୁଭ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ବିବାହ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଏହି ରୀତିରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ଚିତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଥମ ହୋଲିରେ ବୋହୂକୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେନସିଟିଭ୍ ଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ନୂତନ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେ ରଖାଯାଏ।
ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଶ୍ୱାସ
ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ଶାଶୁ-ବୋହୂ ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ଗର୍ଭବତୀ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଯଦି ଜଣେ ନବବଧୂ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ, ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନର ଗରମ ଏବଂ ଧୂଆଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ପରିବାର ସତର୍କତା ଭାବରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ହୋଲିରେ ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଉଭୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ନବବଧୂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ।
ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଭାବପ୍ରବଣ କାରଣ
ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପର୍ବ। ବିବାହ ପରେ, ଜଣେ ଝିଅର ଏକ ନୂତନ ଘର ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶ ଥାଏ। ତେଣୁ, ପ୍ରଥମ ହୋଲିରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାନସିକ ବିଶ୍ରାମର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସୁରକ୍ଷା କାରଣ
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ହୋଲି ସମୟରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ରଙ୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଭିଡ଼ ନବବଧୂଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହଜ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।
ଆଜି, ଅନେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରେମ, ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।