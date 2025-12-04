ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁ଼ଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ…
Cancer Burden In India: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ୧୫.୩୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କର୍କଟ ରୋଗ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୪.୯୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୧୪.୬୧ ଲକ୍ଷ ଥିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାମଲା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କାରଣ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨୮,୩୮୭ ରୋଗୀ ମିଳିଥିଲେ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨୭,୫୬୧ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୨୬,୭୩୫ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ରାଜଧାନୀର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ସେବା ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଦିଲ୍ଲୀ: ICMR ଜାତୀୟ କର୍କଟ ପଞ୍ଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ୨.୨୧ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ସହିତ ଦେଶରେ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (୧.୨୭ ଲକ୍ଷ), ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (୧.୧୮ ଲକ୍ଷ), ବିହାର (୧.୧୫ ଲକ୍ଷ) ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ (୯୮.୩୮୬) ରହିଛି।
ଯଦିଓ ଦିଲ୍ଲୀର ସାମଗ୍ରିକ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଏହା ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ବୟସରେ ଏବଂ ରୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ, ଚାପ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଏକ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼” ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏଥିପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି: ନୋଏଡାର ସଞ୍ଜିବନୀ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ରିତା ଗୁପ୍ତା କୁହନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, କମ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତମାଖୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଏହି ବିପଦକୁ ବଢାଇ ଦେଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ସରକାର କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି: ସଂସଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କର୍କଟ ରୋଗର ବୋଝ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପରାଓ ଜାଧବ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର NP-NCD କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ନିବାରଣ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ଦେଶରେ ୭୭୦ ଜିଲ୍ଲା NCD କ୍ଲିନିକ୍, ୬,୪୧୦ CHC କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ୩୬୪ ଜିଲ୍ଲା ଡେ-କେୟାର କେମୋଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ AIIMS ରେ ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟ କର୍କଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ୨୦ଟି ତୃତୀୟ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅମୃତ ଫାର୍ମାସିରେ ଅନେକ କର୍କଟ ଔଷଧ ୫୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଔଷଧ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ GST ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।