ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ କାହିଁକି ଜିରା ସେବନ ନିଷେଦ୍ଧ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ନୁହେଁ ଏହା ପଛରେ ଅଛି ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ

ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ କାହିଁକି ଜିରା ସେବନ ନିଷେଦ୍ଧ

Cumin In Margashirsha: ମାର୍ଗଶୀର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ୯ମ ମାସ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆଗାହନ ମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ । ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରଯିବା ସହ ଉପବାସ ରଖାଯାଏ ।

ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମନର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ମାସର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍ଗଶୀର।” ତେଣୁ, ଏହି ମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ । କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ମାସରେ ଜିରା ସେବନ ନିଷେଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ । ଜାଣନ୍ତୁ…

ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଜିରା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ନିଷେଧ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଦ୍ଧ ।

ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଜପ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ମାସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ମାସରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ବାରଣ ଯାହା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରବୃତିର । ଜିରା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଏହାକୁ ପରିହାର କରାଯାଏ।

ଜିରାରେ ଗରମ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ତେଣୁ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ମାସରେ ଜିରା ଖାଇବାକୁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଶୀତକାଳୀନ ମାସ, ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଗରମ ପ୍ରକୃତିର ଜିରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପିତ୍ତ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।

 

