ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ସିଡି଼ରେ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁନି ପାଦ! ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଭୟରେ ଥରିବେ …
Puri Jagnnath Temple:ଯଦି କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ୩ ନଂ ସିଡିରେ ରଖନ୍ତୁନି ପାଦ । ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି....
ପୁରୀ:ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ ପୃଥିବୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ।
ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏହାର ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ଅଛି?
ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୋଟ ୨୨ଟି ସିଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ସିଡ଼ି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀର ତୃତୀୟ ସିଡ଼ିରେ ପାଦ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଥରେ ଯମରାଜ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ କେହି ଯମଲୋକକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ।’ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମଣିଷ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପାପ ସହଜରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ।
ଯମରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ତମର ସ୍ଥାନ। ମୋର ଦର୍ଶନ ପରେ ଯିଏ ଏହି ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବ, ତା’ର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ ଓ ସେ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ।
ତୃତୀୟ ପାହାଚକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯମରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି।