୧୨ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହେବ ପାକିସ୍ତାନ! ପାକିସ୍ତାନକୁ କାଇଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶେହବାଜ ସରକାର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସତ

ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ନିଜକୁ ୧୨ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଇସ୍‌‌ଲାମାବାଦ୍‌‌: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନ୍‌‌ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶକୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭକ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସିନ୍ଧ ଓ ପଞ୍ଜାବକୁ ୩ଟି ଲେଖାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିଭଳି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାକୁ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ଲେଖାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରେ। ଆମ ପଡୋଶୀ ଦେଶଗୁଡିକରେ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ତେବେ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପିପିପି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ୍‌‌ ଦେଲେ ସିନ୍ଧ୍‌କୁ କେହି ଭାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରାଦ ଅଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କୌଣସି ମାନଚିତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବକୁ ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧକୁ କରାଚୀ ସିନ୍ଧ, ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧ ଓ ଉପର ସିନ୍ଧ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା (କେପି)କୁ ଉତ୍ତର କେପି, ଦକ୍ଷିଣ କେପି ଓ ଆଦିବାସୀ କେପ୍‌‌/ଫାଟା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟା ସାଜିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ରୋଧ ରହିଛି।

ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ୫ଟି ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା: ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା: ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ, ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ରଖାଗଲା। ତଥାପି, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା।

 

