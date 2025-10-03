ରାବଣଦହନ ପାଉଁଶ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ; ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର ଲୋକକଥା…
ରାବଣପୋଡି ପାଉଁଶ ଦିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦଶହରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ମାରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏଣୁ କୁହାଯାଏ କି ଦଶହରାରେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ରାବଣ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦଙ୍କ ପୁତ୍ତଳିକା ଦହନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରାବଣହନ ପରେ ପୋଡିଯାଇଥିବା କାଠକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ…
କଣ ଲାଭ ହୁଏ: ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଏହି କାଠ ଆଣି ଘରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । ପୋଡିଯାଇଥିବା କାଠକୁ ଆଣି ଏକ ଲାଲରଙ୍ଗର କପଡା ବାନ୍ଧି ଘର ଦୁଆଈର ମୁହଁରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ ।
ଏହାଛଡା ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପରେ ସେନା ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସ୍ୱରୂପ ରାବଣର ପାଉଁଶ ଆଣିଥିଲେ । ଏହାଛଡା ଯଦି ଦେଖିବା ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏଣୁ ଏହି ପାଉଁଶ ଘରେ ରଖିବା ଧନ ଓ ଯଶ ବଢିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।ରାବଣପୋଡି ପାଉଁଶ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଘରେ ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି।