କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ Single ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ନ କରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନା ବୁଦ୍ଧିମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ…

By Jyotirmayee Das

Single Life Benefits: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଏକାକୀ ରହିବା ଆଉ “ଅଜବ” କିମ୍ବା “ସ୍ପିନଷ୍ଟର” ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଏବେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। କେତେକ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଖରାପ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି।

ଅନେକ ବନ୍ଧୁତା, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତିରେ ନିଜର ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକୀ ରହିବା ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମାଜର ଡରରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଲାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏକାକୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବେ, ନିଜର ଖୁସି ଏବଂ ଆରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏକାକୀ ରହିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:

  • କ୍ୟାରିୟରରେ ଧ୍ୟାନ: କିଛି ଲୋକ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ରହିବା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ।
  • ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା: ଯଦି କାହାର ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
  • ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ: ଅବିବାହିତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ। ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ଏହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
  • ଏକାକୀପଣର ଉପଭୋଗ: ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିବାହିତ ରହିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ।
  • ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା: ଅବିବାହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଚାର ନକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବେ।
  • ପ୍ରେମରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ: କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା, କାମ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
  • ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭୟ: କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
  • ଦ୍ଵନ୍ଦ ଏବଂ ଇର୍ଷାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଈର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅବିବାହିତ ରହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
  • ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ: ଅବିବାହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାରେ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
  • ଆତ୍ମ-ବିକାଶ କରିବା: ଏକକ ଜୀବନ ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ତାହା ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ଉନ୍ନତ କରିବା।
  • ମୁଭ୍ଅନ୍ କରିବା ସହଜ: ଅବିବାହିତ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ।
  • ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର।
  • ପିତାମାତା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ: ଯଦି ଆପଣ ପିଲା ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଅବିବାହିତ ରହିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ।
  • ଜୀବନଶୈଳୀ ବାଛିବା: କିଛି ଲୋକ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତେବେ ଏହାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନର ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏବଂ ମନେରଖନ୍ତୁ – ଅବିବାହିତ ରହିବା ଆଉ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି।

