ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପୁଣି ପାଳିତ ହେବ ଦୀପାବଳି; କାହିଁକି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ?
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ପାଳନ ହେବ ଦୀପାବଳି ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦୀପାବଳିକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦିଆଗଲା ମାନ୍ଯତା। ଖୁସିରେ ପୁଣି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର।
ଦୀପାବଳିକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ପର୍ବକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୁଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି କେବଳ ଆଲୋକର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ, ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନାର ପ୍ରତୀକ। କପିଲ ମିଶ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦୀପାବଳିକୁ ଅମୃତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ, ସାରା ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏଥିପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ଯପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି।