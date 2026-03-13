Ghost Town: ଏହି ସହରରେ କାହାରି ନାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର, ସରକାର କାହିଁକି ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି ଅନୁମତି?
ଅଜବ ସହର । ଏଠାରେ କାହାରି ନାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର, । ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି ରହିବାକୁ ଅନୁମତି?
Ghost Town: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ଛୋଟ ସହର, ଯେଉଁଠାରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସରକାର କାହାକୁ ବି ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲିଆ – ଏକ ସହର ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ “ଭୂତ ନଗର” ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଏହି ଅଜିବ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳ କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଏହା ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
କାହିଁକି, ଏଠାରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ?
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲିଆରେ ସଙ୍କଟ 1962 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ସହର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଜଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନିଆଁ କୋଇଲାର ଭୂତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବିପୁଳ କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଯେ ନିଆଁ ଆହୁରି 200 ରୁ 250 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିପାରିବ। ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଭୂତଳ ନିଆଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ସ୍ଥିତି
ଭୂତଳ ନିଆଁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ସମେତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଭୂମିର ଫାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସହିତ, ଜଳୁଥିବା କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉତ୍ତାପ ଭୂମିର ତଳ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ତୀବ୍ର ଉତ୍ତାପ ଉପର ଭୂମିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ମାନବ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ
ମାଟି ତଳେ କୋଇଲା ଜଳିବାରୁ ଭୂମି ତଳେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଉପର ଭୂମି କେତେବେଳେ ବି ଧସିପାରେ ଏବଂ ସିଙ୍କହୋଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଓ ଭୂମି ସରିବାରୁ ସଡ଼କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ଦେଖାଦେଲାଣି।
ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ବାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 1980 ଦଶକରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ।
ଜମି ଜବରଦଖଲ
1992 ମସିହାରେ ସରକାର ଆଉ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହି ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଓ ଘରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇଗଲେ। ପରେ ସହରର ZIP କୋଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା।
2013 ରେ ଯେତେକ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଭରି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।