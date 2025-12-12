ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର ରଖିବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ଏହି କାମ ?
ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର ରଖିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେବା ପାଇଁ ତକିଆ ତଳେ ତେଜ ପତ୍ର ରଖିବା ଭଲ। ତେବେ ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ।. ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ଓ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଗ୍ରୀକ ଓ ରୋମାନ ପରମ୍ପରାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି:
ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ପରମ୍ପରାରେ, ତେଜପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ରଖିଲେ ଏହା ମନରେ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତେଜପତ୍ର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଔଷଧି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ତେଜପତ୍ର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଲେ କଣ ସତରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ:
ଭଲ ନିଦ ଏବଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ତେଜପତ୍ର ଉପଚାରକୁ ଅନେକ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାଉଚରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବିଛଣା ତଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଚାପ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଉପଚାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ରୀତି ଏବେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତେଜପତ୍ର ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଭଳି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହରୁ ରକ୍ଷା କରେ।