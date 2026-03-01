ପିରିୟଡ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ କାହିଁ ଅଧିକ କାଟେ ପେଟ, ତା’ପରେ ଧିରେ ଧିରେ କମ୍ ହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

ପିରିୟଡ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ କାହିଁ ଅଧିକ କାଟେ ପେଟ

By Jyotirmayee Das

Period Pain: ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍, ତଳ ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶରୀର ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୁଏ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଫିସ୍ ଯିବା, ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଘରର କାମ କରିବା ଭଳି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଶରୀର ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।

ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ଯେ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ ଦିନ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଏହା କମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ହୁଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Baba Vanga prediction: ସତ ହେଲା…

Shani Gochar: ୩ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ…

ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ହୁଏ?

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଶରୀରରେ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ। ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାର ଆସ୍ତରଣକୁ ବାହାର କରିପାରିବ।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଗର୍ଭାଶୟ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ କଠିନ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ଏବଂ ତୀବ୍ର ସଂକୋଚନ ହୁଏ, ସେତେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବ। ପ୍ରଥମ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭାଶୟର ଅଧିକାଂଶ ଆସ୍ତରଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ । ଏହା ପରେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ତେଣୁ, ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ। 

ଗର୍ଭାଶୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଜୋରରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚାରିପାଖର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଗର୍ଭାଶୟ ମାଂସପେଶୀକୁ ରକ୍ତ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ତୀବ୍ର, କ୍ରାମ୍ପିଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କ୍ରାମ୍ପ କମିଗଲେ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ।

ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମାନେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ରକ୍ତ ଏବଂ ଟିସୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ରକ୍ତସ୍ରାବ କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବାକୁ କମ୍ ଟିସୁ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହା ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ଭିକ୍ସ ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଏହି ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।

 

You might also like More from author
More Stories

Baba Vanga prediction: ସତ ହେଲା…

Shani Gochar: ୩ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ…

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଚା ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ନା…

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବଧାନ,…

1 of 25,719