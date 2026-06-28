ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଗବିଜୟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ

ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ୧,୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେଇଥିଲି

By Manoranjan Sial

ଅଯୋଧ୍ୟା: ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ହେଉଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋହଲ୍ଲା ହେଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୀରବ କାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ। ଏଥିସହ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ୧,୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଆଜି ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପରଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦାନ ମିଳୁଥିଲା। ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟ ୩୨୭ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୩ କୋଟି ଦାନରୁ ଆସିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର…

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥିତ ଦାନ ଚୋରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେ’ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେଉଥିବା ପାଣ୍ଠିର ବିବରଣୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଦାନ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର…

ସାତ ଜନମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନମରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ…

ISROରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି; କେମିତି କରିବେ…

IND vs IRE ଟି-୨୦: ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ…

1 of 17,406