ପୁଟିନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ସେଫଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?, କିଏ କରିବ ଏବେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ…

ପୁଟିନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ସେଫଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?

By Jyotirmayee Das

Vladimir Putin: ଯେତେବେଳେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ରୁଷ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର “ସେଫ୍ ଟିମ୍” ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଟିନଙ୍କର IL-96 ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ପୃଥକ ବଗିରେ ରୁଷୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଇସକ୍ରିମ, ମହୁ ଏବଂ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ବୋତଲ ଥିବ । ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଏସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ।

ଭାରତୀୟ ସେଫଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବେନି: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି, ପୁଟିନ ଭାରତୀୟ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ପୁଟିନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ ହୋଟେଲର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଲାକୁ ରୁଷ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି FSO ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲର ରୋଷେଇ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୮ ଭାରତ-ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ରୁଷିଆ ରୋଷେୟାମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସର ରୋଷେଇ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଚୁଲି ଲଗାଇଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୬, ୨୦୧୮ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିରିୟାନି ଏବଂ ଗାଲୌଟି କବାବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ରୁଷିଆନ୍ ସାଲାଡ୍ ଏବଂ ଟୋରୋଗ୍ ଖାଇଥିଲେ।”

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସମରକନ୍ଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ ପୁଟିନଙ୍କୁ ପ୍ଲୋଭ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ରେମଲିନ୍ କହିଛି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ବିଦେଶରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ।”

କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତିନାହିଁ ପୁଟିନ୍: ପୂର୍ବତନ FSO ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନ୍ଦ୍ରେ ସୋଲଡାଟୋଭ୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ “ଦି ନ୍ୟୁ ନୋବିଲିଟି”ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ, ଏକ “ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫୁଡ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ” ପୁଟିନଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା।

୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭର୍ସେଲ୍ସ ପ୍ୟାଲେସରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫରାସୀ ରୋଷେୟା କ୍ରୋଇସାଣ୍ଟ ଏବଂ ଫୋଇ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ସୁରିମି ସୁପ୍ ଏବଂ ଟୋରୋଗ୍ ଖାଇଥିଲେ।

 

