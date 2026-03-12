କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ IPLର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ? RCB vs SRH ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଦ୍ବନ୍ଦ?
IPLକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: IPL 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ଗତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଗାମୀ ସିଜିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, 20 ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରକୃତରେ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରକାଶନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁମୋଦନ ନହୁଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶନରେ ଏକ ନୋଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, “ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କମିଟି ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୈଠକ କରିବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍-ଡେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ନକଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ।”
ଏବେ, ସବୁକିଛି ବୈଠକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସିଜନ୍ରେ, ଆର୍ସିବି ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏବଂ ବାକି ଦୁଇଟି ରାୟପୁରରେ ଖେଳିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଦଳାଚକଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି: ଗତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ୨୦୨୫ରେ, ଆର୍ସିବି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଥିଲା, ତା’ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିଜୟ ପରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ପରେଡ୍ ସମୟରେ, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।