ୟୁରୋପରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ତରଳୁଛି ରାସ୍ତା, ହେଲେ ଭାରତରେ ୪୫-୫୦ ଡିଗ୍ରୀରେ ବି କିଛି ହୁଏନି କାହିଁକି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ
ୟୁରୋପରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ତରଳୁଛି ରାସ୍ତା, ହେଲେ ଭାରତରେ ୪୫-୫୦ ଡିଗ୍ରୀରେ ବି କିଛି ହୁଏନି କାହିଁକି?
Heat Wave in Europe: ୟୁରୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାସବୁ ନରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ତରଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ୟୁରୋପର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ରୁ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ରାସ୍ତା କାହିଁକି ତରଳେ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାସ୍ତା କାହିଁକି ତରଳୁଛି ଏବଂ ଭାରତ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତେ ଗରମକୁ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିନିଏ ।
ଥଣ୍ଡା ପାଣିପାଗ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ୟୁରୋପର ରାସ୍ତା
ୟୁରୋପରେ ମାତ୍ର ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ରାସ୍ତା ତରଳିବା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ । ବାସ୍ତବରେ, ଭାରତ ହେଉ କିମ୍ବା ୟୁରୋପ, ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ୟୁରୋପର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବରଫପାତର ସାମ୍ନା କରିବା । ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରଫ ଜମିବା ଓ ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।
ଏହି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଏଭଳି ପିଚୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଟୁମେନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଗ୍ରେଡ୍ ନରମ ରଖାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ନମନୀୟତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ରାସ୍ତା ଫାଟେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନମନୀୟତା ହିଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ସାଜିଥାଏ । ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିଟୁମେନ ନରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ତରଳିବା ସହ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା?
ୟୁରୋପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଆଖପାଖରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାକାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରିଭାଗର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଚୁ ନରମ ହୋଇ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଛି । ଜର୍ମାନୀର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାମ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଟ୍ରାକ୍ ଆଖପାଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଟୁମିନସ ସାମଗ୍ରୀ ଗରମରେ ତରଳି ରେଳ ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଆସିଥିଲା ।
ଭାରତର ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ୟୁରୋପ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏଠାରେ ବର୍ଷର ଅନେକ ମାସ ଧରି ପ୍ରବଳ ଖରା, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଏବଂ ହାଇ-ଭିସ୍କୋସିଟି ଥିବା ବିଟୁମେନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ VG-30 ଏବଂ VG-40 ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ବିଟୁମେନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ପଲିମର ମଡିଫାଇଡ୍ ବିଟୁମେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତତା ବଜାୟ ରଖେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଆକାରର ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ବା ଗୋଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ଉପରିଭାଗ ସ୍ଥିର ରହେ ଏବଂ ଭାରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦବିଯାଏ ନାହିଁ ।