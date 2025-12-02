ରୁଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଆକାରରେ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ? ୯୯% ଲୋକ ହୁଏତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣି ନ ଥିବେ

ରୁଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଆକାରରେ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ?

By Jyotirmayee Das

History of Roti: ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟି ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଲ କାହିଁକି? ଏହା ବର୍ଗାକାର, ତ୍ରିକୋଣକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକୃତିର ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ପରମ୍ପରାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜ୍ଞାନ, ସୁବିଧା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ବୁଝାମଣାରେ ରହିଛି।

ବେଲିବା ସହଜ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ବେଲନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଗୋଲାକାର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିରେ ଚାପ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବର୍ଗାକାର କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୋଣ ଫାଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଅସମାନ ଘନତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଲାକାର ଆକୃତିରେ ବେଲିବାରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟ ଲାଗିବା ସହ ଅଧିକ ରୁଟି ମଧ୍ୟ କରିହୁଏ ।

ସେକିବା ସହଜ: ପ୍ୟାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଗୋଲ ରୁଟି ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏକ ସମୟରେ ଉଷ୍ଣତା ପାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ରୁଟି ସମାନ ଭାବରେ ସେକି ହୁଏ । ଅଧା କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ପୋଡ଼େ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବର୍ଗାକାର ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ରହିବ ଅବା ପୋଡି ଯାଇପାରେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GK: ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ୯୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ…

ଜାଣନ୍ତିକି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ…

ସ୍ଵଳ୍ପ ଅଟା ଆବଶ୍ୟକ: ଗୋଲ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟାର ଅପଚୟ କମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ବେଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଡ଼ରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଟା ବଳକା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକାରରେ ବେଲିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଅଟା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଅଟା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅପଚୟକୁ କମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା।

ହାତରେ ରୁଟି: ପୂର୍ବରୁ, ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଗୋଲାଇ ହେଉଥିଲା (ପିଜା ବେସ୍ ତିଆରି କରିବା ପରି)। ଏହି ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଗୋଲ ଆକୃତି ସହିତ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ ପତଳା ଏବଂ ବଡ଼ ରୁଟି ହେଉଥିଲା। ଏହି କୌଶଳ ଏବେ ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ।

ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାରଣ: ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ, ଗୋଲ ଆକୃତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଅନନ୍ତତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଲ। ତେଣୁ, ପୂଜା ପାଇଁ ରୁଟି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୁଟି ସର୍ବଦା ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୈଧ ରହିଛି।

ସହଜ ଉପାୟ: ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାକାର, ଏକ ପ୍ରକାରର ରୁଟି ତିଆରି ହୁଏ । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ସମାନ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଲ ଆକୃତିକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

 

You might also like More from author
More Stories

GK: ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ୯୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ…

ଜାଣନ୍ତିକି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ…

ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନାଗରାଜ ବାସୁକି! ଭାରତର ଏହି…

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବମ୍ପର ଯୋଜନା: ଆପଣ ମାତ୍ର ୧୦୦୦…

1 of 25,284