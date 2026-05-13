ଲାଲ୍ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ନହୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ ହଳଦିଆ କାହିଁକି? ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!

ଲାଲ୍ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ନହୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ ହଳଦିଆ କାହିଁକି? ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ନାମ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ।
ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ରଙ୍ଗ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ସ୍କୁଲ ବସ୍ କିପରି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ: ସ୍କୁଲ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡର ଅଧୀନ। ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ଉଚ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଝରକା ଏବଂ ଶିଶୁ-ଅନୁକୂଳ ସିଟ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି କାରଣ ବସ୍ର ଏରଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସସପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରଥମ ହଳଦିଆ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କେବେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୯୩୯ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଭାରତୀୟ କାର୍ ନିର୍ମାତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦିଆ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ସେୟର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବାଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କାହିଁକି: ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଖିକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହା ଲାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଧୀର ହେବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
ସତର୍କତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ, ଏହି ରଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଏହା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କିମ୍ବା ବସ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।