GK: ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ କାହିଁକି ଲାଗେ ମିଠା କାହିଁକି ନୁହେଁ? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଲୁଣ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ …
Sea water: କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ? କେତେ ଲୁଣ ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲୁଣିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଲୁଣିଆ ନୁହେଁ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ କାହିଁକି ଲୁଣିଆ? ସର୍ବଶେଷରେ, ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଲୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ବାହାର କରାଯାଏ, ତଥାପି ଏହା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ଲୁଣିଆ? ଏହା ପଛରେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ।
ବର୍ଷାଜଳ ସାମାନ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଶୋଷଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ବର୍ଷା ଭୂମିରେ ପଡ଼େ, ଏହା କ୍ଷୟ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଏହି ବିଘଟନ ସମୟରେ, ପଥରଗୁଡ଼ିକରୁ ସୋଡିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଭଳି ଖଣିଜ ଆୟନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହି ନିଆଯାଏ।
ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତ ଏବଂ ମାଟିରୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲବଣ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ନିରନ୍ତର ସମୁଦ୍ରକୁ ବହନ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଡା ହେଉଥିବା ପରିମାଣ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିଆସୁଛି। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣ ପରିମାଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିଥାଏ, ଯାହା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରି ବର୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣ ପଛରେ ରହିଯାଏ। କାରଣ ଏହି ଚକ୍ର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଏ।
ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଥିବା ଜଳତାପୀୟ ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଲୁଣ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଛାଡିଥାଏ। ଏହି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୁଦ୍ରର ରାସାୟନିକ ଗଠନରେ ଅବଦାନ ରଖେ, ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଲବଣାକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲବଣ ଥାଏ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯେହେତୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ଧରି ରଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲବଣ ଅଧିକ ଘନତାରେ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସମୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ସଂଗ୍ରହ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଲୁଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ହାରାହାରି, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୩.୫% ଲବଣତା ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଗ୍ରାମ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣ ଥାଏ।