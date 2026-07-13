ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ? ଲଗାତାର ୬ଟି ପରାଜୟ ଖୋଲିଦେଲା ରଣନୀତିର ପୋଲ୍
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ?
Shreyas Iyer: ଆଇପିଏଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫାଇନାଲ୍କୁ ନେବା, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଶୀର୍ଷକୁ ନେବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେହେଉଥିଲା । ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ରଣନୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନାହିଁ । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨-୦ ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରୁ ୪-୦ ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରାଜୟ ଆୟରଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ସଫଳତାକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ-ପାତାଳ ତଫାତ ରହିଛି ।
IPL ଓ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଆଇପିଏଲ୍ରେ କୌଣସି ଦଳ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳି କିଣିଥାଏ । ଯଦି ପାୱାର-ପ୍ଲେ ଆଟାକର କିମ୍ବା ଡେଥ୍ ଓଭର ବୋଲର ଦରକାର, ତେବେ ଅକ୍ସନ ବା ନିଲାମୀରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସରେ ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭସିମରନ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ଚହଲଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଥିବା ଖେଳାଳି ଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଖେଳାଳି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିମ୍ବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଦେବେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ୪ ଜଣ ଓପନର ଥିଲେ ।
ମାତ୍ର କାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ, ସେହି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା । ସାରା ସିରିଜ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରକୁ ନେଇ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଦଳରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ରଣନୀତିରେ ଭୁଲ୍ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ବିଫଳତା
ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦଳର ରନ ଗତିକୁ କମାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେହିପରି ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ ଠାରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଡିଲ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ବୋଲର ନଥିଲେ । ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ ବ୍ୟୟ କରିବା ଭାରତ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା । ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୭୬ ରନ୍ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ।
ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା
ଏହି ଲଗାତାର ପରାଜୟ ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦଳ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ । ତେବେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଆୟରଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ । ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ହେବନାହିଁ, ବରଂ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ବା ଭୂମିକା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ୟା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ କହିଥାଏ । ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବେ ସେହି କଠିନ ପାଠ ଶିଖୁଛନ୍ତି ।