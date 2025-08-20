ଶ୍ରେୟସ ଓ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ନ ଥିଲା, ଖରାପ ହେଲେ ବି ଗିଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ?

୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏସିଆ କପରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଗମନ ବ୍ୟାଟିଂ ସଂଯୋଜନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗିଲ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ‘ଉପ-ଅଧିନାୟକ’ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲଙ୍କୁ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିଲା?

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସେଠାରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଆମେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଏକ ନୂତନ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତା’ପରେ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଗିଲ୍ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 50…

ରାସନକାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଏମାନଙ୍କ…

ଜିମ୍ବାୱେରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ

୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ୪-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ସେହି ସିରିଜରେ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ।

ଶୁଭମନ ଗିଲ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମୋଟ ୭୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଗିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୭୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

You might also like More from author
More Stories

ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 50…

ରାସନକାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଏମାନଙ୍କ…

ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଶ୍ରେୟଙ୍କୁ କାହିଁକି…

ଲଗେଜ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ ରେଲଓ୍ବେ, ଅଧିକ…

1 of 25,760