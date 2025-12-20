ଗିଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସାରିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର! ଜାଣିଶୁଣି ଦଳରୁ କରି ଦେଲେ ବିଦା; ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!

ଗିଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ଦିନ ଧରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲେ, ଗିଲଙ୍କ ନାମ ସେଠାରେ ନଥିଲା।

ଗିଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ: ଗତ ୧୮ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ସେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୨୮ ବଲରୁ ୪୭ ରନ କରିଥିଲେ। ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ଖେଳି ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ରନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ରନ ରେଟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଜି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ଗିଲ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି : ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗିଲଙ୍କୁ ଦଳରେ କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚରାଗଲା, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ଗିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ଗଠନ ପାଇଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଜଣେ ୱିକେଟ୍-କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨ ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ ତାଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ସିରିଜ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାରାହାରି ତଳେ ଥିଲା।

ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୪, ୦ ଏବଂ ୨୮ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଟି-୨୦ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।

ଗିଲଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ତା’ର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବ। ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୦୭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

ଭାରତ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦ୍ୱୀପ ଯାଦବ, କିଷାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର)।

You might also like More from author
More Stories

୨ ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି…

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି…

T20 World Cup Squad Announcement:…

1 of 2,570