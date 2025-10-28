କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର କଳା ପଡିଯାଏ ରୁପା ପାଉଁଚି; କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ସତ୍ୟତା, ଜାଣନ୍ତୁ…
ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଶୀଘ୍ର କଳାପଡିଯାଏ କାରଣ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୁପା ଚୁଡି, କିମ୍ବା ବାସନକୁସନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଆପେ ଆପଏ କଳା ପଡିଯାଏ କାହିଁକି? ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ରୁପା ପାଉଁଚି ବେଳେ ବେଳେ କଳା ପଡିଯିବାରୁ ମା ତାକୁ ସର୍ଫ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଇ ସଫା କରନ୍ତି ।
ତେବେ ସୁନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଲା ଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।ଏହା ସବୁବେଳେ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ସୁନାର ଚମକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ?
ଘରେ ଥିବା ରୁପା ଥାଳି ଓ ପାଉଁଚି କିଛି ମାସ ପରେ ସାମାନ୍ଯ କଳା ପଡିଯାଏ । ମାତ୍ର ସୁନା ମୁଦି ଓ ହାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚମକଦାର ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହା ବାୟୁ ସହ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ରୂପା ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ଯାହା ବାୟୁରେ ଥିବା ସଲଫର ଯୌଗିକ ସହିତ ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ ।
ବିଶେଷକରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ଏହା ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନିଅ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୁପା ବସ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ ଗ୍ଯାସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ଫଳରେ ରୂପା ସଲଫାଇଡ୍ (Ag₂S) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ରୁପା ଉପରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଜମାଇ ଦିଏ ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ Tarnishing କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ଉପରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଏହି ବସ୍ତୁର ଚମକକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ।
ଏହି ଗ୍ଯାସ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧୂଳି, ରବର, ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ମଣିଷ ଝାଳରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସଲଫରର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ରୁପା ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆଲମୀରା ରେ ରଖିବେ ଏହା ବିଳମ୍ବରେ ମଳିନ ପଡିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବାହାରେ ଖୋଲା ଯାଡିଦିଅନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ରୁପା ପାଉଁଚି ଗୋଡରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ସରେ ସହଜରେ ଆସିଯାଏ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମଳିନ ପଡିଯାଏ ।
ମାତ୍ର ସୁନା ଉପରି ଭାଗରେ ସଲଫାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚମକ ବଜାୟ ରଖିପାରେ।