ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ବାୟୁରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍‌ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ, ସେନ୍ସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍‌ର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ୱାଟର-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ: ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ବା ୱାଟର-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲରେ କେତେ ମିଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ,…

କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯାହା…

ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍‌ର ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ସ୍ପିକର ଏବଂ ବଟନ୍ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମିଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହ ମୋବାଇଲ୍‌ର ଓଭରଅଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଚାପ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ । ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ଭଲ ସିଗନାଲ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।

ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଖୋଜିବା ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।

ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପାଗ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍‌ରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ତାପମାତ୍ରାର ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ କୁ କମାଇବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।

ବିଶେଷ କରି ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ, ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଫୋନ୍‌କୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ।

ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଓଦା ଥିଲେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ! ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟରେ ସାମାନ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ତେବେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ।

ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ସେନ୍ସର ଥାଏ, ଯାହା ପାଣି ଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଚେତାବନୀ ବା ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏପରି ହେଲେ ଫୋନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ନକରିବା ଯାଏଁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ: ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ପାଉଚ୍ କିମ୍ବା ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ କଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ ।

ଫୋନ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଲୋକେସନ ସର୍ଭିସ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ‘ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭିଂ ମୋଡ୍’ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କମ୍ପାନୀର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଚାର୍ଜର ଓ କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ଏହିପରି ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ।

You might also like More from author
More Stories

୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲରେ କେତେ ମିଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ,…

କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯାହା…

ଏହି ୪ଟି ଉପାୟ ଆପଣାଇଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା…

ଏହି ଚାରି ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ବିଶେଷ,…

1 of 26,007