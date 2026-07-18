ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ବାୟୁରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ, ସେନ୍ସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ୱାଟର-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ: ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ବା ୱାଟର-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ।
ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ସ୍ପିକର ଏବଂ ବଟନ୍ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମିଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହ ମୋବାଇଲ୍ର ଓଭରଅଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଚାପ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ । ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ଭଲ ସିଗନାଲ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।
ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଖୋଜିବା ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।
ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପାଗ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ତାପମାତ୍ରାର ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ କୁ କମାଇବା ସହ ବ୍ୟାଟେରୀର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
ବିଶେଷ କରି ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ, ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଫୋନ୍କୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ।
ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଓଦା ଥିଲେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ! ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟରେ ସାମାନ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ତେବେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ।
ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ସେନ୍ସର ଥାଏ, ଯାହା ପାଣି ଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚେତାବନୀ ବା ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏପରି ହେଲେ ଫୋନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ନକରିବା ଯାଏଁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ: ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ପାଉଚ୍ କିମ୍ବା ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ କଭର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କମ୍ ରଖନ୍ତୁ ।
ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଲୋକେସନ ସର୍ଭିସ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ‘ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭିଂ ମୋଡ୍’ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କମ୍ପାନୀର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଚାର୍ଜର ଓ କେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଏହିପରି ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ ।