ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବା ପରେ କାହିଁକି ତାଳି ମାରନ୍ତିନି ଭାରତୀୟ ଯବାନ, କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ବି କରିବେ ଗର୍ବ
ଜାଣନ୍ତି କି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବା ପରେ କାହିଁକି ତାଳି ମାରନ୍ତିନି ଭାରତୀୟ ଯବାନ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମୟରେ ତାଳି ନ ମାରିବା ଭଳି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ୟୁନିଫର୍ମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମୟରେ, ଯବାନମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।
ତାଳି ମାରନ୍ତିନି: ଯଦି ଜଣେ ଯବାନ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି କୌଣସି ସମାରୋହ କିମ୍ବା ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାଳି ବଜାଇ ନଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଲିଖିତ ଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେନାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୈତିକ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାକୁ ସେନାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ: ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଦଲବୀର ସିଂହ ସୁହାଗ କହିଥିଲେ, “ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦୟାକରି ତାଳି ବଜାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ, ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମୟରେ ତାଳି ନ ବଜାଇବାର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବୁ।” ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସେନା ଭିତରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ଔପଚାରିକ କରିଥିଲା।
ତାଳି ମାରିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧ: ସେନାରେ, ତାଳି ମାରିବା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା କୌଣସି ବକ୍ତା କିମ୍ବା ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏଡାଇବା।
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଜଣେ ଯବାନ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ତାଳି ବଜାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସମଗ୍ର ସେନା ଏକ ଧାରଣା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି – ଯାହା ସେନାର ଅରାଜନୈତିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ।
ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଅଂଶ: ସାମରିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚରଣର ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ସୈନିକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ। ତାଳି ନ ମାରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ଲୋଗାନ ନ ଦେବା, ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବା – ଏସବୁ ଏହି ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଅଂଶ।