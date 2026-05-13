ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କାହିଁକି କିଣନ୍ତି ଅଧିକ ସୁନା? ପରମ୍ପରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ

By Jyotirmayee Das

South India Gold Demand: ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଅପିଲ୍ ପରେ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଥିବା ମୋଟ ଘରୋଇ ସୁନାର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ:

ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୁନା କେବଳ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ନାମକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ, ପ୍ରତିଟି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଏକ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଧନତେରସ ଭଳି ପର୍ବରେ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର କାରବାର ହୋଇଥାଏ।

ବିବାହରେ ସୁନାର ଗୁରୁତ୍ୱ: ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ହାରାହାରି ୩୨୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ବିବାହ ସମୟରେ ସୁନାକୁ କନ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ।

ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ସଞ୍ଚୟ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ‘ଚଳନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ଟନ୍ ସୁନା ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା

ଦୁନିଆର ମୋଟ ସୁନାର ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସୁନାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆପଦକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହାର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ରହିଥାଏ।

ମଜବୁତ ଅଳଙ୍କାର ବଜାର ଏବଂ ଶସ୍ତା ଦର

ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକ ସୁନା କାରବାରର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ, ସେଠାରେ ସୁନାର ମୋଟ ଦର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଭାରତର ସୁନା ଆମଦାନୀ ୭୧.୯୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (୪୦%), ୟୁଏଇ (୧୬%) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (୧୦%) ରୁ ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଏକ ଭାବନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ।

