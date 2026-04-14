ଶେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ହେବନି କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
ଶେୟାର ବଜାରରେ ଆଜି କୌଣସି କାରବାର ହେବ ନାହିଁ। ବଜାରର ଇକ୍ୱିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏବଂ କରେନ୍ସି ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନରେ ଖୋଲିବ।
Stock Market Holiday: ଭାରତୀୟ ଶେୟାର ବଜାର ଆଜି, ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ କୁ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। BSE ଏବଂ NSE ର ହଲିଡେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେୟାର ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେଡିଂ ବୁଧବାର, ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଜାରର ଇକ୍ୱିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏବଂ କରେନ୍ସି ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସରେ ଟ୍ରେଡିଂ କେବଳ ସକାଳ ସେସନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନରେ ପୁଣି ଖୋଲିଯିବ। ସାଧାରଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେଡିଂ ସକାଳ ୯:୧୫ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।
NSE ଏବଂ BSE ରେ ହେବନି ଟ୍ରେଡିଂ
ଆଜି NSE ଏବଂ BSE ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଇକ୍ୱିଟି, ଇକ୍ୱିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏବଂ କରେନ୍ସି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ସକାଳ ସେସନ (୯ ରୁ ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟାରୁ ରାତି ୧୧:୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନରେ କାରବାର ଜାରି ରହିବ। NCDEX ଉଭୟ ସେସନରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଶେୟାର ବଜାରର ଆଗାମୀ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଶେୟାର ବଜାରରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛୁଟି ୧ ମଇକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ହେବ। ଏହାପରେ ୨୮ ମଇକୁ ବକ୍ରିଦ୍ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି ଜୁନ୍ ମାସରେ ୨୬ ଜୁନ୍ ଦିନ ମୁହରମ ଯୋଗୁଁ ଶେୟାର ବଜାରରେ କୌଣସି କାରବାର ହେବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇରେ କୌଣସି ଛୁଟି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର ପଡୁଛି ତେଣୁ ଅଲଗା ଭାବେ କୌଣସି ଛୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଶେୟାର ବଜାର ଛୁଟି ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ-କେବେ ଅଛି ଛୁଟି?
ଅକ୍ଟୋବରରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ୨ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ୨୦ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଦଶହରା ଅବସରରେ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ ୧୦ ନଭେମ୍ବରକୁ ଦିୱାଲୀ ବଳିପ୍ରତିପଦା ଛୁଟି ରହିବ। ପୁଣି ୨୪ ନଭେମ୍ବରକୁ ପ୍ରକାଶ ଗୁରୁପର୍ବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବରରେ କେବଳ ୨୫ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ରହିବ।