Toll Tax on Two Wheelers: ଦୁଇ ଚକିଆରେ କାହିଁକି ଲାଗେନା ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣ…

ଦୁଇ ଚକିଆରେ କାହିଁକି ଲାଗେନା ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, କାର, ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସମସ୍ତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟରକୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କାହିଁକି ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଏହା କେବଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ଏହା ପଛରେ ଏକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭାରତରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନକୁ ଟୋଲ୍ ଟିକସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ଜାଣିବା।

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁକ୍ଳ ନିୟମ, 2008 ର ନିୟମ 4(4) ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ତିନି ଚକିଆ ଯାନକୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟରକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। କାରଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଏବଂ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ ଭଳି ଭାରୀ ଯାନ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ କମ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ତେଣୁ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଭାରତରେ, ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ହେଉଛି ପରିବହନର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ।

କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ବୁଥରେ ଅଟକି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ କ’ଣ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଗତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧୀର କରିଦେବ।

ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଟର କିଣିବା ସମୟରେ, ମାଲିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାନବାହାନ ପଞ୍ଜିକରଣର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଟିକସ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର୍ କରେ, ପରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ରାଜସ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଇକ୍‌ରୁ ଛୋଟ ଟୋଲ୍‌ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବସମ୍ବଳ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମୟ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥାର୍ଥ କରେ ନାହିଁ।

