ଏହି ସାପକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଘୋଡା ପଛାଡ, କ’ଣ ସତରେ ଏହା ଘୋଡାଠୁ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼େ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ…
Indian Rat Snake: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାପର ୩,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ଅଛି । ଏହି ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କର ବିଷ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମାରିପାରେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସାପ ବିଷ ବିନା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାପ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକାରରେ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସାପ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର ଗତି ଘୋଡାର ଗତି ସହିତ ସମାନ।
ଘୋଡା ପରି ଦୌଡେ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସାପ ହେଉଛି ଘୋଡା ପଛାଡ (Ghoda Pachhad)। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ Indian Rat Snake ଏବଂ ଓଡି଼ଆରେ ଢ଼ମଣା ସାପ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସାପ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା।
ଘୋଡା ପଛାଡ଼ ନାଁ କାହିଁକି: ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି, ଏହି ସାପକୁ ଘୋଡା ପଛାଡ଼ କାହିଁକୁ କୁହାଯାଏ । ଘୋଡା ସହିତ ରହିଛି କି ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସାପ ଘଡ଼ା ପରି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ ।
ଏହି ସାପ କଣ ଖାଏ: ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସାପକୁ “ଘୋଡା ପଛାଡ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ୮ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏମାନେ ମୂଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି।
କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି: ପାଖରେ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣି ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଘର, କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏହି ସାପ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।