ଏହି ସାପକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଘୋଡା ପଛାଡ, କ’ଣ ସତରେ ଏହା ଘୋଡାଠୁ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼େ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ…

ଏହି ସାପକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଘୋଡା ପଛାଡ, କ'ଣ ସତରେ ଏହା ଘୋଡାଠୁ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼େ

By Jyotirmayee Das

Indian Rat Snake: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାପର ୩,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ଅଛି । ଏହି ସାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କର ବିଷ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମାରିପାରେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସାପ ବିଷ ବିନା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାପ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକାରରେ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସାପ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର ଗତି ଘୋଡାର ଗତି ସହିତ ସମାନ।

ଘୋଡା ପରି ଦୌଡେ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସାପ ହେଉଛି ଘୋଡା ପଛାଡ (Ghoda Pachhad)। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ Indian Rat Snake ଏବଂ ଓଡି଼ଆରେ ଢ଼ମଣା ସାପ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସାପ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା।

ଘୋଡା ପଛାଡ଼ ନାଁ କାହିଁକି: ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି, ଏହି ସାପକୁ ଘୋଡା ପଛାଡ଼ କାହିଁକୁ କୁହାଯାଏ । ଘୋଡା ସହିତ ରହିଛି କି ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସାପ ଘଡ଼ା ପରି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ ।

ଏହି ସାପ କଣ ଖାଏ: ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସାପକୁ “ଘୋଡା ପଛାଡ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ ୮ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏମାନେ ମୂଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି।

କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି: ପାଖରେ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣି ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଘର, କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏହି ସାପ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

 

 

