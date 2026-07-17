ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଲାଣି କଳା ବାଦଲ

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାରୁ ନିକଟରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଳାୟନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ବିନା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଇସ୍ରୋ (ISRO) ରୁ ନିକଟରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହାକାଶ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପଡିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ହଠାତ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ ‘ଗଗନଯାନ’ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନୀତିରେ ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି।

ଏକ ସମୟରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ବଜାର ସଂସ୍କାର ପରେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଘରୋଇ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା, ଷ୍ଟକ୍ ଅପ୍‌ସନ୍ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶୀଘ୍ର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୂଳ କସମସ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଜଟିଳତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସଂସ୍ଥା ଭିତରର ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଭା ପଳାୟନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ମିଶନର ସମୟସୀମା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଲଞ୍ଚ ସିଡ୍ୟୁଲ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଶନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ-ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ମଡେଲ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଜରୁରୀ। ଭାରତର ମହାକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାରେ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

You might also like More from author
More Stories

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଲା…

1 of 29,861