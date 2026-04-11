ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କାହିଁକି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ କାହିଁକି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ? ଶାନ୍ତି ଦୂତ ନା ଚେତାବନୀର ସଙ୍କେତ?
ୱାଶିଂଟନ/ଇସଲାମାବାଦ: ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତପାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ (JD Vance)ଙ୍କୁ ଏବେ ମଙ୍ଗ ଧରାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ‘ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ’ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଚିତ ଭାନ୍ସ କ’ଣ ଇରାନ ସହ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବେ?
ଭାନ୍ସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ: ଆଟଲାଣ୍ଟିକର ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାନ୍ସଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାନ୍ସ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇରାନ ଆମ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ।”
ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଅସ୍ଥିରତା: ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଏବେ ବିପଦରେ। ଇରାନର ଦାବି ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲେବାନନ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଏହି ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଇସଲାମାବାଦ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ଅସ୍ଥିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ’ (Strait of Hormuz)। ଇରାନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ତେଲ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯଦି ଭାନ୍ସ ଏହି ପଥକୁ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଭାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ‘ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା’: ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଜେଡି ଭାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଏକ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଇରାନଠାରୁ ବଡ଼ ରିହାତି ଆଣିପାରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ସର୍ବନାଶ’ କରିବାର ଧମକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରେ।
ଇରାନ ଏବେ ନିଜର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଲେବାନନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁ। ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ‘ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍’ରେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ କିପରି ଶାନ୍ତିର ବାଟ କାଢୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।