ତୁଳସୀ ଶୁଖିବା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବାସ୍ତୁ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ?
ପବିତ୍ରତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହିନ୍ଦୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ‘ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ଏହାକୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତୁଳସୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ ଶୁଖିଗଲେ, ତାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ।
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଳସୀ ଗଛ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାହକ। ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ ଶୁଖିଯିବାକୁ କେହି କେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ‘ପିତୃ ଦୋଷ’ର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ବରଂ ଏହାକୁ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ସୂଚନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅନ୍ୟ ଅଳିଆ ଭଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ମୂଳରୁ ବାହାର କରି, ଏହାର ଶୁଖିଲା କାଣ୍ଡକୁ କପାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୀପ ଭଳି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକତା ଫେରିଆସେ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଶୁଖିବାର ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ (ଈଶାନ) କୋଣରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପାଣି ଦେବା, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେଇ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବ।