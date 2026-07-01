୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳୁଛି ବ୍ରିଟେନର ରାସ୍ତା, ଭାରତର ଶକ୍ତ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆଗରେ କାହିଁକି ଇଉରୋପ ଫେଲ୍ ?

ଇଉରୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (Heatwave) ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଅନେକ ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଲଣ୍ଡନ: ଇଉରୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (Heatwave) ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଅନେକ ଦେଶରେ ପାରଦ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟେନ (United Kingdom) ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୋଇ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଭାରତରେ ଖରାଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ତରଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲ କିମ୍ବା ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେ। ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସଫାଲ୍ଟ (Asphalt) ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ପିଚୁ (Bitumen) ଏବଂ ଛୋଟ ପଥର ଗୋଡ଼ିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଆସଫାଲ୍ଟର ତିଆରି ଶୈଳୀ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପିଚୁ ମିଶ୍ରଣଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା।

ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ‘ହଟ୍-ରୋଲ୍ଡ ଆସଫାଲ୍ଟ’ (HRA) ଏବଂ ଘନ ଆସଫାଲ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପିଚୁର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ନମନୀୟ (Flexible) ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଦିନେ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ବା ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନରେ ନରମ ଗ୍ରେଡ୍‌ର ପିଚୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ ସେଠାକାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ବରଫପାତକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ନରମ ପିଚୁ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍‌କୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନରମ ପିଚୁ ସହଜରେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ ଥିବା ଭିଜି-ଗ୍ରେଡ୍ (VG-grade) ପିଚୁ, ଯେପରିକି ଭିଜି-୩୦ (VG-30) ଏବଂ ଭିଜି-୪୦ (VG-40) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ବଡ଼ ଆକାରର ଗୋଡ଼ି ପକାଯାଏ। ଏହି ଶୈଳୀ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଭାରୀ ଯାନବାହନର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପିଚୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା (Viscosity) ଓ ଶକ୍ତପଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ନରମ ହୁଏନାହିଁ। ଏହାସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦବିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୁଏନାହିଁ।

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ନଆପଣାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରିଟେନ (UK) ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ବରଫପାତକୁ ସହିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ନମନୀୟତା ଜରୁରୀ, ଯଦ୍ୱାରା ବରଫ ଜମିଲେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ, ଭାରତର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମକୁ ସହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତା ଯେପରି ନରମ ନହେବ ବା ଦବି ନଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରିଟେନର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାସ୍ତା ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଗରମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ…

₹୧୮୩.୫୦ କମିଲା କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର…

1 of 31,545