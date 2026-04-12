୨୧ ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ବୈଠକ, ତଥାପି ହେଲାନି ସଫଳ… ଶେଷରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି ଇରାନ-US
କାହିଁକି ସଫଳ ହେଲାନି ଇରାନ-ଆମେରିକା ବୈଠକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହି ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ୧୯୭୯ ମସିହାର ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
୧. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ:
ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଇରାନ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁ। ଇରାନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ।
ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା।
୨. ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା:
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଇରାନକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
୩. ଲେବାନନରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିଲା:
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଲେବାନନର ହିଜବୋଲା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଥିଲା।
୪. ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଘର୍ଷ:
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା। ତେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦାବି କରିଥିଲା। ଇରାନ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛାଡିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିବାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
୫. ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅବିଶ୍ୱାସ:
ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁତା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନବାଜି ବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନଥିଲା।
ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ୨୧ ଘଣ୍ଟାର ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ବାହାରି ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଆଶା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।