Video: ନିଜ ପରିସ୍ରାରେ ଆଖି ସଫା କରୁଥିଲେ ମହିଳା, ତା’ ପରେ ଯାହା ହେଲା…, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ

ଯିଏ ତାଙ୍କ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କ୍ଲିପ୍ ପୁନଃସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ: “ଦୟାକରି ଆଖି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ରା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବୁମର୍ ମାଉସୀମାନେ ନିରାଶାଜନକ … ଏବଂ ଭୟଙ୍କର।”

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଣେର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଜ ପରିସ୍ରାରେ ଆଖି ସଫା କରିବାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଉପାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହେପାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସାଇରିଆକ୍ ଆବି ଫିଲିପ୍ସ, ଯିଏକି TheLiverDoc ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଭିଡିଓଟି ମୂଳତଃ ନୁପୁର ପିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଜଣେ ଆତ୍ମବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏ “ପରିସ୍ରା ଆଖି ଧୋଇବା – ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଔଷଧ” ଶୀର୍ଷକରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିପରେ, ସେ ସକାଳେ ନିଜ ଆଖିକୁ ନିଜ ପରିସ୍ରାରେ ଧୋଇବାର ଏକ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଶୁଷ୍କତା, ଲାଲତା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲିପ୍ସ ପିଟିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। “ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ମହିଳା। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ‘ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ତରଙ୍ଗ’ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତେବେ ଏହା ଉପାୟ ନୁହେଁ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଅ,” ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାନ ଭାବନା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପିଟି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ମୂଳ ପୋଷ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆଲାର୍ମ ଉଠାଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

