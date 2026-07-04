ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ୪ ମାସ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଶବ
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ୪ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାରଣ।
Ayatollah Khamenei funeral : ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ପୂରା ଚାରି ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକାଶମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରାଯାଉଛି। ଇସଲାମିକ ପରମ୍ପରାରେ ସାଧାରଣତଃ ଶବକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦଫନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୪ ମାସର ଏହି ବିଳମ୍ବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଟଳିଲା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନରେ ଦଫନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଗୁଜବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶେଷକୃତ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ଭବ୍ୟ ରାଜକୀୟ ବିଦାୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଶବ
ଇସଲାମରେ ଶବ ଉପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ମାସ ଧରି ଶବକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା? ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଉମରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଖାମେନେଇଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଏକ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଶିଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶବ ଦଫନରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ବିଶେଷ ରିହାତି ବା ଅନୁମତି ମିଳିବା ଅତି ସହଜ ଥିଲା।
ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଲା ଦ୍ୱାର
ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୧०० ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିନିଧି ୩ ଏପ୍ରିଲରେ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସଜିଦ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ୬:୦୦ ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିଜ ନେତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାତି ୮:୦୦ ଟା ପରେ ଇରାନର ମସହଦ ସହରରେ ସୁପୁର୍ଦ୍ଦ-ଇ-ଖାକ କରିବା ପାଇଁ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଜନାଜାର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଫନ କରାଯିବ।
ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଇରାନ ପ୍ରଶାସନ
ଇରାନ ସରକାର ଏହି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏକଜୁଟତାର ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକର ୫ଟି ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ରୁ ୨ କୋଟି ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶବକୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ତେହେରାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସଲ୍ଲା ମସଜିଦ୍ରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଇରାକର ପବିତ୍ର ସହର ନଜଫ୍ ଏବଂ କରବଲା ନିଆଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ୯ ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମସହଦରେ ଦଫନ (ସୁପୁର୍ଦ୍ଦ-ଇ-ଖାକ୍) କରାଯିବ। ଏହି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି।