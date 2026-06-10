ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାହିଁକି ରଦ୍ଦ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ଦଳ!
ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ତାଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ ସୂଚନା ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାକୁ “ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ “ଭୋଟ୍ ଚୋରି” ମାମଲାରୁ “ସିଟ୍ ଚୋରି” ମାମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦଳ ଏହି ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ କି ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ; ହେଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିବେକ ତନଖା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ମାମଲା ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋପାଳରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଏକ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏକ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ନଟରାଜନ ନାମାଙ୍କନ ସହିତ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ୨୬ ରେ “ପୂର୍ବୋକ୍ତ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ” ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ କେଭଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଟରାଜନ୍ ତାଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନଟରାଜନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଦଦଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।
ନଟରାଜନ କହିଛନ୍ତି, “ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା କେବଳ ଭୋଟ ଚୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା; ଏବେ ଏହା ସିଟ୍ ଚୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଯାହାର କୌଣସି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା।”
ନଟରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଦେଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ।
କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିଁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି:
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଭଟ୍ ଏହାକୁ ‘ସତ୍ୟର ବିଜୟ’ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କେଭଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି।”
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଆମେ ପାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ବିଷୟରେ – ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଯୋଗାଇଛି? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ସୂଚନା ପାଉଛୁ।”
ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି, “ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା; ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ଏହା ଯୋଗାଇଥିବେ।”
“ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କିମ୍ବା ଲଣ୍ଡନ ନେଇଯାଏ, ତଥାପି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ କାରଣ ଦେଶର ଜନତା ମୋଦି-ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି।”
ଭୋଟ ଚୋରି ନୁହେଁ, ସିଟ୍ ଚୋରି ଚୋରି:
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିବେକ ତନଖା ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ‘ଭୋଟ ଚୋରି’ ମାମଲାରୁ ‘ସିଟ୍ ଚୋରି’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତନଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକାଶନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୌଣସି ସୂଚନା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନଟରାଜନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତାର ଧାରା ୨୨୩ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଦାବିଦାର ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।”
“ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା:
ତନଖା କହିଛନ୍ତି, “କୌଣସି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅପରାଧ, କୌଣସି ଏଫଆଇଆର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ଆଇନଗତ ମାମଲା ନଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣକୁ ଏଫଆଇଆର କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା?
କେବଳ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାମଲା କିମ୍ବା ଅପରାଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ।” କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଆଧାରରେ ଭୋପାଳରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳର ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ତନଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଖାରଜ କରିବାର ଧାରା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ।”
ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ:
ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋମବାର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ କେଭାଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଙ୍କେତ ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ନଟରାଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କୋର୍ଟରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସତ୍ୟପାଠରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନଟରାଜନ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ସୂଚନା ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଏହି ଆଧାରରେ, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ୩୫ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଠାଇଲା:
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଦିନ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଳକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ‘କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ’ ରୋକିବା ଏବଂ ନିଜର ଶିବିରକୁ ଏକତାବଦ୍ଧ ରଖିବା।
ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବାର ଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି; ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ହାତ ଧରିଥିଲା।
ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପାଦକ ରଜନୀଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ କେଭଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।