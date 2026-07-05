ଟାଇମ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା iPhone 17 Pro ? ଏବେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଖୋଲିବ
ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୨୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ iPhone 17 Pro କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ ଏକ ଟାଇମ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ୨୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲାଯିବ।
iPhone 17 Pro in Time Capsule: ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା iPhone 17 Pro ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ରହିଛି। ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଏବଂ କଲର ଅପ୍ସନ ସହ ଆସିଥିବା ଏହି ଆଇଫୋନ୍କୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ iPhone 17 Pro କୁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ୨ ମିଶନ ସହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଆଇଫୋନ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୨୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ (ଆନିଭର୍ସରୀ) ପାଳନ ଅବସରରେ iPhone 17 Pro କୁ ଏକ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଆଜିଠାରୁ ୨୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ ୨୨୬ ମସିହାରେ ଖୋଲାଯିବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଇଫୋନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ ଏହି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସିଲ ହୋଇ ରହିବ।
ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ କାହିଁକି ସିଲ କରାଗଲା iPhone 17 Pro?
ଏହି ଆଇଫୋନ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତାଯାଇଥିବା ଏକ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ୨୨୭୬ ମସିହାରେ ଖୋଲାଯିବ। ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଏହି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତ (ରାଜ୍ୟ) ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ୨୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଓ ତାହା କେମିତି କାମ କରୁଥିଲା। ଆଇଫୋନ ୧୭ ପ୍ରୋ (iPhone 17 Pro) କୁ ଏଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତର ଲୋକେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମ ସମୟର ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ୨୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ବଦଳିଯାଇଛି।
‘କସମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ’ କଲର୍କୁ କରାଯାଇଛି ସିଲେକ୍ଟ
ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ପ୍ରୋ ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ‘କସମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ । ଯଦି ଏହି ଆଇଫୋନ୍ ୨୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ନହୁଏ, ତେବେ ସେହି ସମୟର ଲୋକେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ରହିଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କଷ୍ଟକର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆର୍ଟେମିସ୍ ୨ (Artemis 2) ମିଶନରେ ସିଲ୍ଭର କଲର୍ର ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ପ୍ରୋ କୁ ମହାକାଶକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ନାସାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ମିଶନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା।
iPhone 17 Pro ରେ କଣ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ?
iPhone 17 Pro କୁ ୬.୩ ଇଞ୍ଚର OLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏହା ଉପରେ Ceramic Shield 2 ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ A19 Pro ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 12GB ରାମ୍ ଏବଂ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 48MP ର ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ଅପ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରିପାରେ। ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୩୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟେ।