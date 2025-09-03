ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ! ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟକ, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାଗ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ । ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ । ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ।
ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନେଇ ସେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଜବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରି ମଧ୍ଯ ଜବତ କରିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ । ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଏବେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଏବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ମଧ୍ଯ ଚାଲିଛି । ତେବେ କାହିଁକି ଏ ଆକ୍ରମଣ ସହ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ।