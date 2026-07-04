ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମାଟିତଳେ କାହିଁକି ପୋତାଯାଉଥିଲା ସୁନା ଗହଣା, କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଆରମ୍ଭ
ଅତୀତରେ ମାଟିତଳ ହିଁ ସାଜିଥିଲା ଧନ ରକ୍ଷାକବଚ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୋତାଯାଇଥିବା ଧନର କାହାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୁନା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି।
ହେଲେ, ଏହି ପ୍ରଥା କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା; ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ଉପାୟ ଥିଲା।
କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଲକର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାୟତଃ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଆବିଷ୍କୃତ ରହିଲା।
ଭୂମି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର:
ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ନଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିପାରିବେ।
ରାଜା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଧନୀ ପରିବାର ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସୁନାମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ପାତ୍ର କିମ୍ବା କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ।
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଗିଚା, କ୍ଷେତ, ଭୂତଳ କୋଠରୀ ଏବଂ କୂଅ ଭଳି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଚୋରମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ:
ପ୍ରାଚୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶାସନ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ମାଟିତଳେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଅନେକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଧନ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା।
ଚୋରି ଏବଂ ଡକାୟତିରୁ ସୁରକ୍ଷା:
ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହାଜନ ଏବଂ ଶାସକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଧରନ୍ତି।
ସଂଗଠିତ ପୋଲିସିଂ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବା ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଧନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚାଇଦେଉଥିଲା:
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯିଏ ଧନକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ, ରୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତା।
ଏହି କାରଣରୁ ମାଟି ତଳେ ଅଗଣିତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଅନେକ ଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପରମ୍ପରା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋତିବାର ପ୍ରଥା ବିଶ୍ୱର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ, ମେସୋପୋଟାମିଆର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ପରଲୋକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ରାଜା ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁନା, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ କବର ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ।
ଧାତୁ ମୁଦ୍ରା ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲା:
ପ୍ରାୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଧାତୁ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବାର ପ୍ରଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍, ରୋମାନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।