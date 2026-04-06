ଟ୍ୱିଟରର ନାଁ ବଦଳାଇ କାହିଁକି ‘X’ ରଖାଗଲା, ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ପୁରା କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟରକୁ ହଠାତ୍ “X” ନାମ ଦିଆଗଲା, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା।
ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ପରିଚୟ ଏବଂ “ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ” ଲୋଗୋକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା? ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି।
ବ୍ଲୁବାର୍ଡରୁ ‘X’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ ରେ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ X ରେ ପରିଣତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ଲୋଗୋକୁ ଏକ ସରଳ କଳା-ଧଳା X ସହିତ ବଦଳାଯାଇଥିଲା।
ମସ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା।
କିଛି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ।
ଏକ ‘ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍’ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମସ୍କଙ୍କ ଏକ “ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍” ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ X କୁ କେବଳ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ସୀମିତ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆପ୍ ରେ ପରିଣତ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜରମାନେ ଚାଟିଂ, ପେମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ ମଧ୍ୟରେ।
ମସ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ “ଟ୍ୱିଟର୍” ନାମଟି କେବଳ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା “ଟ୍ୱିଟ୍” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ମନେ ହେଉଥିଲା ବେଳେ “X” ନାମଟି ବହୁତ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।
X ସହିତ ମସ୍କଙ୍କର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ:
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ‘X’ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ X.com ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ PayPal ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ‘X’ ର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି SpaceX ଏବଂ xAI।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
କିନ୍ତୁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଏକମତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୱିଟର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିଚୟ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ୟୁଜରମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କିଛି ଲୋକ ପୁରୁଣା ନାମ ଏବଂ ଲୋଗୋ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥିଲେ।
ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ବଦଳୁଛି:
ଟ୍ୱିଟରରୁ X କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁନଃଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ମସ୍କ ଏହାକୁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ପୂରଣ କରିପାରିବ।